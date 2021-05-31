Гайфуллин Хамит Назипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайфуллин Хамит Назипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.05.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1965 г.р.

Дети

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1991

Дочь: Гайфуллина Гульнара Хамитовна

Мать ребёнка: Гайфуллина Файруза Тагировна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Развод
Неизвестно

Жена: Гайфуллина Файруза Тагировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайфуллина Файруза Тагировна

Смерть
31.05.2021
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