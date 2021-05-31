Гайфуллин Хамит Назипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.05.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1991
Дочь: Гайфуллина Гульнара Хамитовна
Мать ребёнка: Гайфуллина Файруза Тагировна
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.05.2021