Климкина Ольга Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климкина Ольга Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1982

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1982

Отец: Камышанов Геннадий

Мать: Мельникова Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климкин Алексей Александрович

Рождение ребёнка
08.12.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даньшин Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
06.04.2007

Сын: Климкин Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Климкин Алексей Александрович

Рождение ребёнка
17.08.2017

Дочь: Климкина Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: Климкин Алексей Александрович

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