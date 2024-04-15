Климкина Ольга Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1982
Отец: Камышанов Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.12.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Даньшин Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
06.04.2007
Сын: Климкин Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Климкин Алексей Александрович
Рождение ребёнка
17.08.2017
Дочь: Климкина Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: Климкин Алексей Александрович