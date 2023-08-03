Сартаков Михайло Самойлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1697
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697
Отец: не указан
Мать: не указана
Толоконцевская волость село Воробьёво, дер козино ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 15 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 15 лист
Место жительства
Около 1719
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Симбирский уезд, село Кадышевой, дер Балтаево ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 15 лист
Место жительства
С 1729
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 15 лист
Смерть
Неизвестно