Сартаков Михайло Самойлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сартаков Михайло Самойлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1709 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Толоконцевская волость село Воробьёво, дер козино ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 15 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сартакова Неонила Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 15 лист
Место жительства
Около 1719
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Симбирский уезд, село Кадышевой, дер Балтаево ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 15 лист
Место жительства
С 1729
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 15 лист
Смерть
Неизвестно

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