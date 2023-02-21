Арсентьева (Карповская) Ульяна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсентьева (Карповская) Ульяна Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карповский Афанасий Тимофеевич

Мать: Карповская Матрёна Степановна

Рождение ребёнка
17.09.1939

Сын: Арсентьев Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Арсентьев Григорий Матвеевич

Тарнополь, Балаганский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арсентьев Григорий Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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