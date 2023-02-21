Арсентьева (Карповская) Ульяна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1939
Сын: Арсентьев Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Арсентьев Григорий Матвеевич
Тарнополь, Балаганский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитриев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно