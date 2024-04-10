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Чириченко Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

До 1794

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чириченко Максим Вакулович

Место жительства
Неизвестно
Воловица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Чириченко Анастасия Максимовна

Отец ребёнка: Чириченко Максим Вакулович

Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Чириченко Екатерина Максимовна

Отец ребёнка: Чириченко Максим Вакулович

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Чириченко Трофим Максимович

Отец ребёнка: Чириченко Максим Вакулович

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Чириченко Ирина Максимовна

Отец ребёнка: Чириченко Максим Вакулович

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Вакуленко Петр Максимович

Отец ребёнка: Чириченко Максим Вакулович

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Вакуленко Семён Максимович

Отец ребёнка: Чириченко Максим Вакулович

Смерть
До 1794

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