Чириченко Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиДо 1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Воловица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Чириченко Анастасия Максимовна
Отец ребёнка: Чириченко Максим Вакулович
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Чириченко Екатерина Максимовна
Отец ребёнка: Чириченко Максим Вакулович
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Чириченко Трофим Максимович
Отец ребёнка: Чириченко Максим Вакулович
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Чириченко Ирина Максимовна
Отец ребёнка: Чириченко Максим Вакулович
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Вакуленко Петр Максимович
Отец ребёнка: Чириченко Максим Вакулович
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Вакуленко Семён Максимович
Отец ребёнка: Чириченко Максим Вакулович
Смерть
До 1794