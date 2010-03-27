Ступников Василий Зиновьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступников Василий Зиновьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1936

Дата смерти

27.03.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.03.2010

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