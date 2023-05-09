Заколюкина Парасковья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заколюкина Парасковья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1797

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1807 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заколюкин Василий Васильев

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Заколюкин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Заколюкин Василий Сергеев

Рождение ребёнка
09.04.1835

Дочь: Ирина блудноприжитая

Отец ребёнка: не указан

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.04.1838

Дочь: мария блудноприжитая

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.10.1839

Дочь: Неонила незаконорожденная

Отец ребёнка: не указан

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

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