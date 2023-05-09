Заколюкина Парасковья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Вычислено 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Сын: Заколюкин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Заколюкин Василий Сергеев
Рождение ребёнка
09.04.1835
Дочь: Ирина блудноприжитая
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.04.1838
Дочь: мария блудноприжитая
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.10.1839
Дочь: Неонила незаконорожденная
Отец ребёнка: не указан