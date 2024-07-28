Динислам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Динислам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Амина

Мать ребёнка: Данилова Валерия Игоревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Валерия Игоревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Имран Динисламович

Мать ребёнка: Данилова Валерия Игоревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самия Динисламовна

Мать ребёнка: Данилова Валерия Игоревна

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