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Андрей Лукьянов

Место рождения

Колесни, Михайловская волость, Гжатский уезд

Дата рождения

27.09.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1859

Отец: Лукилиан Филиппов

Мать: Степанида Степанова

Колесни, Михайловская волость, Гжатский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Иванова

Рождение ребёнка
?.12.1890

Сын: Платон Андреев

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Колесни, Михайловская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
11.03.1892

Дочь: Мария Андреева

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Колесни, Михайловская волость, Гжатский уезд
Смерть
Неизвестно

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