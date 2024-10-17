Андрей Лукьянов
Место рождения
Дата рождения27.09.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1859
Отец: Лукилиан Филиппов
Мать: Степанида Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
?.12.1890
Сын: Платон Андреев
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
11.03.1892
Дочь: Мария Андреева
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Смерть
Неизвестно