Сагитова (Рахимова) Наиля Яппаровна
Место рождения
Дата рождения01.10.1935
Дата смерти?.05.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1935
Отец: Рахимов Яппар
Мать: Рахимова Зухра Шакировна
Рождение ребёнка
02.11.1959
г. Салават БАССР
Рождение ребёнка
1966
Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.07.1969
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.05.2013
г.Нижневартовск, ХМАО, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Нижневартовск, ХМАО, РФ