Сагитова (Рахимова) Наиля Яппаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагитова (Рахимова) Наиля Яппаровна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.10.1935

Дата смерти

?.05.2013

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1935

Отец: Рахимов Яппар

Мать: Рахимова Зухра Шакировна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сагитов Ахат Ахмадуллович

г. Салават БАССР
Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сагитов Ахат Ахмадуллович

Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сагитов Ахат Ахмадуллович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сагитов Ахат Ахмадуллович

Смерть
?.05.2013
г.Нижневартовск, ХМАО, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Нижневартовск, ХМАО, РФ
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