Леваков Анатолий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1954
Дата смерти20.03.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1979
Сын: Леваков Виталий Анатольевич
Мать ребёнка: Левакова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
21.08.1987
Дочь: Арлазарова Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Левакова Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.2019