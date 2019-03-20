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Леваков Анатолий Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1954

Дата смерти

20.03.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1979

Сын: Леваков Виталий Анатольевич

Мать ребёнка: Левакова Валентина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.08.1987

Дочь: Арлазарова Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Левакова Валентина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левакова Валентина Ивановна

Смерть
20.03.2019
Москва, город федерального значения Москва
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