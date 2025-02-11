Вера Дмитриева
женский, родилась 1782
умерла Неизвестно
Супруги
Егор ГригорьевДо 1796 г.р.
Дети
Василий Егоров1814 г.р.
Василий Егоров1821 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Григорьев
Рождение ребёнка
1814
Сын: Василий Егоров
Отец ребёнка: Егор Григорьев
Рождение ребёнка
1821
Сын: Василий Егоров
Отец ребёнка: Егор Григорьев
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно