Вера Дмитриева 1782 — найти родственников по фамилии на Familio

Вера Дмитриева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1782

умерла Неизвестно

Супруги
Егор ГригорьевДо 1796 г.р.
Дети
Василий Егоров1814 г.р.
Василий Егоров1821 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Григорьев

Рождение ребёнка
1814

Сын: Василий Егоров

Отец ребёнка: Егор Григорьев

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1821

Сын: Василий Егоров

Отец ребёнка: Егор Григорьев

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

33

Смерть
Неизвестно

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