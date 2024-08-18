Грицких Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения21.02.1976
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1976
Бракосочетание
08.05.1998
Рождение ребёнка
07.12.1999
Сын: Грицких Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Грицких (Бобкова) Елена Евгеньевна
Рождение ребёнка
04.04.2005
Дочь: Грицких Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Грицких (Бобкова) Елена Евгеньевна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область