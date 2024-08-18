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Грицких Сергей Александрович

Место рождения

Тулун, город Тулун, Иркутская область

Дата рождения

21.02.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1976

Отец: Грицких Александр Данилович

Мать: Грицких (Шевцова) Надежда Егоровна

Тулун, город Тулун, Иркутская область
Бракосочетание
08.05.1998

Жена: Грицких (Бобкова) Елена Евгеньевна

Тулун, город Тулун, Иркутская область
Рождение ребёнка
07.12.1999

Сын: Грицких Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Грицких (Бобкова) Елена Евгеньевна

Тулун, город Тулун, Иркутская область
Рождение ребёнка
04.04.2005

Дочь: Грицких Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Грицких (Бобкова) Елена Евгеньевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

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