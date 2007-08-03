Муравьев Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьев Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1949

Дата смерти

03.08.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
03.08.2007
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