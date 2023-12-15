Горюнова Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Горюнов Павел Дмитриевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Горюнов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Горюнова (Горюнов) Васса Павловна
Отец ребёнка: Горюнов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Горюнов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Протасова (Горюнова) Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Горюнов Павел Дмитриевич