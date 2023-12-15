Горюнова Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горюнова Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горюнов Прохор Павлович

Отец ребёнка: Горюнов Павел Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852

Сын: Горюнов Никандр Павлович

Отец ребёнка: Горюнов Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Горюнова (Горюнов) Васса Павловна

Отец ребёнка: Горюнов Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Горюнов Онисим Павлович

Отец ребёнка: Горюнов Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Протасова (Горюнова) Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Горюнов Павел Дмитриевич

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