Томилова Парасковья (Прасковья) Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1932
Дочь: Косачева Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Томилов Иван Александрович
Лебяжье, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Томилов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Томилов Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Томилов Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пермякова Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Томилов Иван Александрович
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Покровское, Каменский, Свердловская область
Место рождения не известно. К 1932 жили в селе/деревне Лебяжье. В 1940-х-1950-х переехали в с. Покровское