Томилова Парасковья (Прасковья) Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томилова Парасковья (Прасковья) Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1932

Дочь: Косачева Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Томилов Иван Александрович

Лебяжье, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томилов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Томилов Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томилов Юрий Иванович

Отец ребёнка: Томилов Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пермякова Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Томилов Иван Александрович

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Покровское, Каменский, Свердловская область
Место рождения не известно. К 1932 жили в селе/деревне Лебяжье. В 1940-х-1950-х переехали в с. Покровское
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