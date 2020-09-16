Зайцев Юрий Анатольевич
Место рождения
Дата рождения05.09.1940
Дата смерти16.09.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1940
Отец: Зайцев Анатолий Алексеевич
Мать: Зайцева Анна Федоровна
Рождение ребёнка
14.06.1969
Сын: Зайцев Илья Юрьевич
Мать ребёнка: Зайцева Любовь Анатольевна
Рождение ребёнка
19.07.1972
Дочь: Зайцева Анна Юрьевна
Мать ребёнка: Зайцева Любовь Анатольевна
Рождение ребёнка
19.07.1972
Мать ребёнка: Зайцева Любовь Анатольевна
Рождение ребёнка
19.01.1989
Дочь: Зайцева Мария Юрьевна
Мать ребёнка: Зайцева Екатерина Павловна
Развод
1991
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.09.2020
Santa Rosa, California, USA