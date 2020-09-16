Зайцев Юрий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцев Юрий Анатольевич

Зайцев Юрий Анатольевич

avatar

Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

05.09.1940

Дата смерти

16.09.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1940

Отец: Зайцев Анатолий Алексеевич

Мать: Зайцева Анна Федоровна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
14.06.1969

Сын: Зайцев Илья Юрьевич

Мать ребёнка: Зайцева Любовь Анатольевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
19.07.1972

Дочь: Зайцева Анна Юрьевна

Мать ребёнка: Зайцева Любовь Анатольевна

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
19.07.1972

Сын: Зайцев Анатолий Юрьевич

Мать ребёнка: Зайцева Любовь Анатольевна

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
19.01.1989

Дочь: Зайцева Мария Юрьевна

Мать ребёнка: Зайцева Екатерина Павловна

Развод
1991

Жена: Зайцева Любовь Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Екатерина Павловна

Смерть
16.09.2020
Santa Rosa, California, USA
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close