(Манкевич) Энгелина
Место рождения
Дата рождения21.10.1927
Дата смерти21.06.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1927
Отец: Манкевич Иосиф
Рождение ребёнка
16.08.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Власенко ?
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
09.05.1959
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Кучеренко Виктор
Рождение ребёнка
19.02.1961
Сын: Кучеренко Василий
Отец ребёнка: Кучеренко Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кучеренко Виктор
Смерть
21.06.2009
Похороны
Неизвестно