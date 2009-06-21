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(Манкевич) Энгелина

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

21.10.1927

Дата смерти

21.06.2009

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1927

Отец: Манкевич Иосиф

Мать: Казакова Екатерина Георгиевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Власенко ?

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
09.05.1959

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Кучеренко Виктор

Рождение ребёнка
19.02.1961

Сын: Кучеренко Василий

Отец ребёнка: Кучеренко Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучеренко Виктор

Смерть
21.06.2009
Похороны
Неизвестно
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