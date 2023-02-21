Стефан Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Сергей Иванов
Мать: Дарья Яковлева
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Евдокия Стефанова
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
1832
Сын: Фома Стефанов
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Акилина Стефанова
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Вера Стефанова
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
Работа или профессия
Неизвестно