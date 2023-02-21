Стефан Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефан Сергеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Сергей Иванов

Мать: Дарья Яковлева

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Евдокия Стефанова

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
1832

Сын: Фома Стефанов

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Акилина Стефанова

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Вера Стефанова

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
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