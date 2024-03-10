Борисов Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1991

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1991

Отец: Борисов Александр Иванович

Мать: Борисова Ольга

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