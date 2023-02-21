Бурцев Владимир Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурцев Владимир Дмитриевич

Бурцев Владимир Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1976

Дочь: Барышова Инна Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.04.1985

Дочь: Фильберт Наталья Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.06.1988

Сын: Бурцев Игорь Владимирович

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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