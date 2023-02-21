Бурцев Владимир Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1976
Дочь: Барышова Инна Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.04.1985
Дочь: Фильберт Наталья Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.06.1988
Сын: Бурцев Игорь Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности