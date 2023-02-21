Петрушенко Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрушенко Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1966

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1966

Отец: Петрушенко Дмитрий

Мать: Петрушенко Галина

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