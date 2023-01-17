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Демид Иванович

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Место рождения

Гулево, Перемышльский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Иван Харлампиевич

Мать: не указана

Гулево, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Никита Демидович

Мать ребёнка: Ксения Антоновна

Гулево, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Евдокия Демидовна

Мать ребёнка: Ксения Антоновна

Гулево, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Платон Демидович

Мать ребёнка: Ксения Антоновна

Гулево, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Панкратий Демидович

Мать ребёнка: Наталья Антоновна

Гулево, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Антоновна

Смерть
Неизвестно
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