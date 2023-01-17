Демид Иванович
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Иван Харлампиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Никита Демидович
Мать ребёнка: Ксения Антоновна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Евдокия Демидовна
Мать ребёнка: Ксения Антоновна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Платон Демидович
Мать ребёнка: Ксения Антоновна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Панкратий Демидович
Мать ребёнка: Наталья Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Антоновна
Смерть
Неизвестно