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Троицкая Ефимия Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: (Калинников) Семен

Мать: неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинников Павел Корнилов

Отец ребёнка: Троицкий Корнилий Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троицкий Петр Корнилов

Отец ребёнка: Троицкий Корнилий Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троицкий Иван Корнилов

Отец ребёнка: Троицкий Корнилий Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троицкий Корнилий Петров

Рождение ребёнка
1810

Сын: Троицкий Никанор Корнилов

Отец ребёнка: Троицкий Корнилий Петров

Троицкий Никанор Корнилович (1810 — ?) Родился в семье пономаря погоста Троица-Шебол Галичского уезда Корнилия Троицкого. Служил пономарем в том же селе. Жена его Матрена Гавриловна (1809-?). Дети: Ол... Показать все
Рождение ребёнка
1824

Сын: Троицкий Григорий Корнилов

Отец ребёнка: Троицкий Корнилий Петров

Смерть
Неизвестно

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