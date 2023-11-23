Троицкая Ефимия Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: (Калинников) Семен
Мать: неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинников Павел Корнилов
Отец ребёнка: Троицкий Корнилий Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Троицкий Корнилий Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Троицкий Корнилий Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Сын: Троицкий Никанор Корнилов
Отец ребёнка: Троицкий Корнилий Петров
Троицкий Никанор Корнилович (1810 — ?) Родился в семье пономаря погоста Троица-Шебол Галичского уезда Корнилия Троицкого. Служил пономарем в том же селе. Жена его Матрена Гавриловна (1809-?). Дети: Ол... Показать все
Рождение ребёнка
1824
Сын: Троицкий Григорий Корнилов
Отец ребёнка: Троицкий Корнилий Петров
Смерть
Неизвестно