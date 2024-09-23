Федор Семенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1677
Дата смертиПосле 1724
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1702
Дочь: Ксения Федоровна
Мать ребёнка: Мария Михайловна
Бракосочетание
Около 1702
Жена: Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1709
Сын: Иван Федорович
Мать ребёнка: Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1711
Дочь: Акулина Федоровна
Мать ребёнка: Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Василий Федорович
Мать ребёнка: Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Андрей Федорович
Мать ребёнка: Мария Михайловна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 113 об - 114 лист. Деревня Кунавино. Дмитрий Семенович, 41 год, вдовец. У него братья Федор (Старший), 42 года и Федор (Младший), 21 год. У Федора (Старшего) жена Мария Михайловна, 32 ... Показать все
Смерть
После 1724