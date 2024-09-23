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Федор Семенович

Место рождения

Кунавино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1677

Дата смерти

После 1724

Пол

Мужской

Отец

До 1692 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1687 г.р.

Дети

Около 1702 г.р.
Около 1709 г.р.
Около 1711 г.р.
Около 1716 г.р.
Около 1717 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677

Отец: Семен

Мать: не указана

Кунавино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1702

Дочь: Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Мария Михайловна

Кунавино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1702

Жена: Мария Михайловна

Кунавино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Иван Федорович

Мать ребёнка: Мария Михайловна

Кунавино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1711

Дочь: Акулина Федоровна

Мать ребёнка: Мария Михайловна

Кунавино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Василий Федорович

Мать ребёнка: Мария Михайловна

Кунавино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Андрей Федорович

Мать ребёнка: Мария Михайловна

Кунавино, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Кунавино, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 113 об - 114 лист. Деревня Кунавино. Дмитрий Семенович, 41 год, вдовец. У него братья Федор (Старший), 42 года и Федор (Младший), 21 год. У Федора (Старшего) жена Мария Михайловна, 32 ... Показать все
Смерть
После 1724
Кунавино, Шуйский район, Северный край

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