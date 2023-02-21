Папанова (Бодрина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Папанова (Бодрина) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: Папанова Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
14.04.1902

Сын: Папанов Григорий Константинович (Клементиевич)

Отец ребёнка: Папанов Константин Николаевич

Красногорское, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1903

Сын: Папанов Иван Константинович

Отец ребёнка: Папанов Константин Николаевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Папанова Агафья Константиновна

Отец ребёнка: Папанов Константин Николаевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Папанов Михаил Константинович

Отец ребёнка: Папанов Константин Николаевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Папанов Егор Константинович

Отец ребёнка: Папанов Константин Николаевич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Папанова Анна Константиновна

Отец ребёнка: Папанов Константин Николаевич

Смерть
Неизвестно
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