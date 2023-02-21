Папанова (Бодрина) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Рождение ребёнка
14.04.1902
Сын: Папанов Григорий Константинович (Клементиевич)
Отец ребёнка: Папанов Константин Николаевич
Красногорское, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1903
Сын: Папанов Иван Константинович
Отец ребёнка: Папанов Константин Николаевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Папанова Агафья Константиновна
Отец ребёнка: Папанов Константин Николаевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Папанов Михаил Константинович
Отец ребёнка: Папанов Константин Николаевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Папанов Егор Константинович
Отец ребёнка: Папанов Константин Николаевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Папанова Анна Константиновна
Отец ребёнка: Папанов Константин Николаевич
Смерть
Неизвестно