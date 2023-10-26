Шкуратов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шкуратова Галина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шкуратова Светлана Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шкуратова Анна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шкуратов Александр Николаевич
Мать ребёнка: не указана