Шкуратов Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкуратов Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Шкуратова Александра Фадеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шкуратова Галина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шкуратова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шкуратова Анна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкуратов Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

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