Прядко (Шульман) Илья Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1989
Сын: Прядко Кирилл Ильич
Мать ребёнка: Прядко Галина Владимировна
Рождение ребёнка
11.10.2003
Сын: Прядко Дмитрий Ильич
Мать ребёнка: Прядко Галина Владимировна
Пенза, город Пенза, Пензенская область