Прядко (Шульман) Илья Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прядко (Шульман) Илья Игоревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1989

Сын: Прядко Кирилл Ильич

Мать ребёнка: Прядко Галина Владимировна

Рождение ребёнка
11.10.2003

Сын: Прядко Дмитрий Ильич

Мать ребёнка: Прядко Галина Владимировна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
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