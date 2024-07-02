Софрыгин Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Софрыгин Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Сын: Софрыгин Александр
Мать ребёнка: Софрыгина Акулина Ерофеевна
Архангельская обл., Черевковский р-н, Синицкий с/с, д.Синники
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Софрыгина) Наталья
Мать ребёнка: Софрыгина Акулина Ерофеевна
Смерть
Неизвестно