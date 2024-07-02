Софрыгин Павел 1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Софрыгин Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Софрыгин Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софрыгина Акулина Ерофеевна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Софрыгин Александр

Мать ребёнка: Софрыгина Акулина Ерофеевна

Архангельская обл., Черевковский р-н, Синицкий с/с, д.Синники
Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Софрыгина) Наталья

Мать ребёнка: Софрыгина Акулина Ерофеевна

Смерть
Неизвестно

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