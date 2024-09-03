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Денисов Тимофей Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Денисов Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
30.09.1879

Дочь: Александрова (Денисова) София Тимофеевна

Мать ребёнка: Денисова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
26.02.1881

Дочь: Денисова (Денисова) Антонина Тимофеевна

Мать ребёнка: Денисова Александра Михайловна

Смерть
Неизвестно

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