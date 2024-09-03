Денисов Тимофей Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Денисов Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.09.1879
Дочь: Александрова (Денисова) София Тимофеевна
Мать ребёнка: Денисова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
26.02.1881
Дочь: Денисова (Денисова) Антонина Тимофеевна
Мать ребёнка: Денисова Александра Михайловна
Смерть
Неизвестно