Брыляков Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брыляков Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1948

Дата смерти

17.12.2008

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1948

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Брылякова Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
17.12.2008
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