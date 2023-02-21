Фролов Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: Фролов Александр
Мать: Фролова Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Фролова Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Аксинья
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно