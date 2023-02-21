Фролов Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Иван Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1781 г.р.

Мать

Около 1782 г.р.

Жена

Около 1813 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Фролов Александр

Мать: Фролова Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Фролов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Фролова Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Аксинья

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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