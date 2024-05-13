Болдырев Константин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болдырев Тарасий Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болдырев Тимофей Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филякова (Болдырева) Дочь Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Болдырев Василий Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С 1868
Сын: Болдырев Созонт Константинович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно