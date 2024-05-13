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Болдырев Константин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Болдырев Василий Борисович

Мать: Болдырева Евфимия Игнатовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болдырев Тарасий Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болдырев Тимофей Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филякова (Болдырева) Дочь Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Болдырев Василий Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
С 1868

Сын: Болдырев Созонт Константинович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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