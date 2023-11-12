Февронья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФевронья

Февронья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Хохриков Михаил Федорович

Отец ребёнка: Хохриков Федор Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Хохриков Алексей Федорович

Отец ребёнка: Хохриков Федор Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Хохрикова Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Хохриков Федор Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Хохрикова мар Федоровна

Отец ребёнка: Хохриков Федор Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохриков Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close