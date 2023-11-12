Февронья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Сын: Хохриков Михаил Федорович
Отец ребёнка: Хохриков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Хохриков Алексей Федорович
Отец ребёнка: Хохриков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Хохрикова Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Хохриков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Хохрикова мар Федоровна
Отец ребёнка: Хохриков Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно