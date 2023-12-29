Гордеенко Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГордеенко Евгений

Гордеенко Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гордеева) Евгеньевна

Мать ребёнка: Гордеева (Селивоненко) Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гордеева) Елена Евгеньевна

Мать ребёнка: Гордеева (Селивоненко) Александра Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордеева (Селивоненко) Александра Сергеевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.