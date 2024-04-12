Волошина (Хрущёва) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волошина (Хрущёва) Мария Николаевна

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

08.11.1906

Дата смерти

24.09.1992

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

1906 г.р.

Дети

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1906

Отец: Хрущёв Николай

Мать: Хрущёва Мария Николаевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Образование
С 1913 по 1922
Среднее. (9 классов)
Рождение ребёнка
15.03.1930

Сын: Волошин Георгий Львович

Отец ребёнка: Волошин Лев Николаевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Работа или профессия
С 1933 по 1937
Статистическое управление
(Перепись населения и т.д.)
Работа или профессия
С 1944 по 1961
Мебельная фабрика №1
Экономист
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волошин Лев Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волошин Лев Николаевич

Смерть
24.09.1992
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Заельцовское кладбище г. Новосибирск
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