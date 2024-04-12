Волошина (Хрущёва) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения08.11.1906
Дата смерти24.09.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1906
Отец: Хрущёв Николай
Мать: Хрущёва Мария Николаевна
Образование
С 1913 по 1922
Среднее. (9 классов)
Рождение ребёнка
15.03.1930
Отец ребёнка: Волошин Лев Николаевич
Работа или профессия
С 1933 по 1937
Статистическое управление
(Перепись населения и т.д.)
Работа или профессия
С 1944 по 1961
Мебельная фабрика №1
Экономист
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волошин Лев Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.09.1992
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Заельцовское кладбище г. Новосибирск