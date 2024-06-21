Реут Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реут Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Реут Юзеф Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1915

Сын: Реут Донат Петрович

Мать ребёнка: не указана

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно

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