Реут Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Реут Юзеф Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1915
Сын: Реут Донат Петрович
Мать ребёнка: не указана
Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно