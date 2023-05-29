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Иванова Акилина
Иванова Акилина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1821
Дата смерти
1823
Пол
Женский
Отец
Гущин Иван Никитович
1796 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец:
Гущин Иван Никитович
Мать: не указана
Смерть
1823
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