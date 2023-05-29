Иванова Акилина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Акилина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

1823

Пол

Женский

Отец

1796 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Гущин Иван Никитович

Мать: не указана

Смерть
1823
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