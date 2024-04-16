Новожилов Илья Мартемьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1875
Отец: Новожилоов Мартемьян Савельевич
Мать: Марфа Степановна
Бракосочетание
08.11.1896
Жена: Новожилова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
20.12.1897
Мать ребёнка: Новожилова Анна Ефимовна
Свидетельство о рождении выдано 08,04,1952
Рождение ребёнка
01.11.1900
Дочь: Новожилова Анастасия Ильинична
Мать ребёнка: Новожилова Анна Ефимовна
Восприемники: Крестьянские дети деревни Браславль Андрей Мартемьянович и Анна Павловна.
Рождение ребёнка
1902
Сын: Новожилов Пётр Ильич
Мать ребёнка: Новожилова Анна Ефимовна
Бракосочетание
05.01.1904
Невеста: Крестьянская девица деревни Холмищи. Поручители по жениху: Крестьянин села Дмитриево Иван Михайлович Илюхин и деревни Браславль Павел Семёнов Савинов. По невесте: Крестьяне деревни Средний Дв... Показать все
Рождение ребёнка
10.11.1905
Сын: Новожилов Иван Ильич
Мать ребёнка: Новожилова (Якина) Марфа Александровна
Восприемники: Крестьянские дети деревни Браславль Степан Ильич и Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
21.07.1907
Мать ребёнка: Новожилова (Якина) Марфа Александровна
Восприемник, брат новорожденного Степан Ильич Новожилов
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Новожилова Зиновия Ильинична
Мать ребёнка: Новожилова (Якина) Марфа Александровна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Новожилова (Якина) Марфа Александровна
Рождение ребёнка
26.08.1913
Сын: Новожилов Александр Ильич
Мать ребёнка: Новожилова (Якина) Марфа Александровна
Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Крестил священник Михаил Носов. Восприемники: деревни Каргаполово крестьянин Пётр Ильич Новожилов и крестьянская жена Мария Андреевна Кузина.
Смерть
Неизвестно