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Новожилов Илья Мартемьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Новожилоов Мартемьян Савельевич

Мать: Марфа Степановна

Бракосочетание
08.11.1896

Жена: Новожилова Анна Ефимовна

Браславль, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.12.1897

Сын: Новожилов Степан Ильич

Мать ребёнка: Новожилова Анна Ефимовна

Браславль, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Свидетельство о рождении выдано 08,04,1952
Рождение ребёнка
01.11.1900

Дочь: Новожилова Анастасия Ильинична

Мать ребёнка: Новожилова Анна Ефимовна

Браславль, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Восприемники: Крестьянские дети деревни Браславль Андрей Мартемьянович и Анна Павловна.
Рождение ребёнка
1902

Сын: Новожилов Пётр Ильич

Мать ребёнка: Новожилова Анна Ефимовна

Бракосочетание
05.01.1904

Жена: Новожилова (Якина) Марфа Александровна

Браславль, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Невеста: Крестьянская девица деревни Холмищи. Поручители по жениху: Крестьянин села Дмитриево Иван Михайлович Илюхин и деревни Браславль Павел Семёнов Савинов. По невесте: Крестьяне деревни Средний Дв... Показать все
Рождение ребёнка
10.11.1905

Сын: Новожилов Иван Ильич

Мать ребёнка: Новожилова (Якина) Марфа Александровна

Браславль, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Восприемники: Крестьянские дети деревни Браславль Степан Ильич и Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
21.07.1907

Сын: Новожилов Василий Ильич

Мать ребёнка: Новожилова (Якина) Марфа Александровна

Браславль, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Восприемник, брат новорожденного Степан Ильич Новожилов
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Новожилова Зиновия Ильинична

Мать ребёнка: Новожилова (Якина) Марфа Александровна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Новожилов Нестор Ильич

Мать ребёнка: Новожилова (Якина) Марфа Александровна

Рождение ребёнка
26.08.1913

Сын: Новожилов Александр Ильич

Мать ребёнка: Новожилова (Якина) Марфа Александровна

Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Крестил священник Михаил Носов. Восприемники: деревни Каргаполово крестьянин Пётр Ильич Новожилов и крестьянская жена Мария Андреевна Кузина.
Смерть
Неизвестно

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