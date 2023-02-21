Угрюмов Тимофей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Угрюмов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Угрюмова Агафья Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Угрюмова Афанасия Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Угрюмов Степан Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Угрюмова Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно