Угрюмов Тимофей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угрюмов Тимофей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Угрюмов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Угрюмова Агафья Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Угрюмова Афанасия Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Угрюмов Степан Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Угрюмова Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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