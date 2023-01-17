Нечаев Никита Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаев Никита Александрович

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Место рождения

Кочерёмово, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Кочерёмово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1907
Кочерёмово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
По 1989
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1989
Москва, город федерального значения Москва
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