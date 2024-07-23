Свинкина Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свинкина Полина

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Место рождения

Сагыр, Уланский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

СИ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сагыр, Уланский район, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

германия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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