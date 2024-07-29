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Павленин Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1943

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1943

Отец: Павленин Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павленина (Серова) Валентина Александровна

Рождение ребёнка
29.05.1967

Сын: Павленин Андрей Викторович

Мать ребёнка: Павленина (Серова) Валентина Александровна

Рождение ребёнка
30.08.1971

Сын: Павленин Герман Викторович

Мать ребёнка: Павленина (Серова) Валентина Александровна

Смерть
Неизвестно

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