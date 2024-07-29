Павленин Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1943
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1943
Отец: Павленин Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.05.1967
Сын: Павленин Андрей Викторович
Мать ребёнка: Павленина (Серова) Валентина Александровна
Рождение ребёнка
30.08.1971
Сын: Павленин Герман Викторович
Мать ребёнка: Павленина (Серова) Валентина Александровна
Смерть
Неизвестно