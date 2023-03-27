Озеров Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОзеров Николай Иванович

Озеров Николай Иванович

Место рождения

с. Заозерицы, Боровичский уезд, Новгородская губерния

Дата рождения

1900

Дата смерти

После 1932

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Озеров Иван Иванович

Мать: Озерова Мария Владимировна

с. Заозерицы, Боровичский уезд, Новгородская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Новгородская и Старорусская епархия, Ленинградская обл., Боровичский р-н, с. Болонье, священник
Смерть
После 1932
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close