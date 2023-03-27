Озеров Николай Иванович
Место рожденияс. Заозерицы, Боровичский уезд, Новгородская губерния
Дата рождения1900
Дата смертиПосле 1932
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Озеров Иван Иванович
с. Заозерицы, Боровичский уезд, Новгородская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Новгородская и Старорусская епархия, Ленинградская обл., Боровичский р-н, с. Болонье, священник
Смерть
После 1932