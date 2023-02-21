Свердлова (Бляхман) Нехама-Роза Лейзеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свердлова (Бляхман) Нехама-Роза Лейзеровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Бляхман Лейзер-Мовша Абрамович

Мать: Бляхман Сора Мееровна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Фейга Мордуховна

Отец ребёнка: Свердлов Мордух Абрамович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Свердлов Абрам Мордухович

Отец ребёнка: Свердлов Мордух Абрамович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Свердлов Юда Мордухович

Отец ребёнка: Свердлов Мордух Абрамович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Свердлова Рися Мордуховна

Отец ребёнка: Свердлов Мордух Абрамович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Свердлов Ицка Мордухович

Отец ребёнка: Свердлов Мордух Абрамович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Свердлов Залман Мордухович

Отец ребёнка: Свердлов Мордух Абрамович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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