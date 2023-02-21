Свердлова (Бляхман) Нехама-Роза Лейзеровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Фейга Мордуховна
Отец ребёнка: Свердлов Мордух Абрамович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Свердлов Абрам Мордухович
Отец ребёнка: Свердлов Мордух Абрамович
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Свердлов Мордух Абрамович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Свердлова Рися Мордуховна
Отец ребёнка: Свердлов Мордух Абрамович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Свердлов Мордух Абрамович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Свердлов Залман Мордухович
Отец ребёнка: Свердлов Мордух Абрамович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно