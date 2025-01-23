Тётушкин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смертиОколо ?.11.1980
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: Тётушкин Сергей
Мать: Тётушкина Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.09.1957
Сын: Тётушкин Сертей
Мать ребёнка: Тётушкина (Лебедева) Людмила
Рождение ребёнка
Около 1959
Дочь: (Тётушкина) Валентина
Мать ребёнка: Тётушкина (Лебедева) Людмила
Рождение ребёнка
29.08.1962
Дочь: Луцко (Тётушкина) Елена
Мать ребёнка: Тётушкина (Лебедева) Людмила
Смерть
Около ?.11.1980