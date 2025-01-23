Тётушкин Александр 1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тётушкин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

Около ?.11.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Тётушкин Сергей

Мать: Тётушкина Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тётушкина (Лебедева) Людмила

Рождение ребёнка
29.09.1957

Сын: Тётушкин Сертей

Мать ребёнка: Тётушкина (Лебедева) Людмила

Рождение ребёнка
Около 1959

Дочь: (Тётушкина) Валентина

Мать ребёнка: Тётушкина (Лебедева) Людмила

Рождение ребёнка
29.08.1962

Дочь: Луцко (Тётушкина) Елена

Мать ребёнка: Тётушкина (Лебедева) Людмила

Смерть
Около ?.11.1980

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