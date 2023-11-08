Никитин Сергей Александрович
Место рожденияд.Шитово Калужской области
Дата рождения07.10.1897
Дата смерти01.02.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Клавдия Сергеевна
Мать ребёнка: Никитина Анастасия Максимовна
д.Шитово Калужской области
Рождение ребёнка
22.05.1922
Мать ребёнка: Никитина Анастасия Максимовна
д.Шитово Калужской области
Рождение ребёнка
25.11.1923
Дочь: Кучеренко Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Никитина Анастасия Максимовна
д.Шитово Калужской области
Рождение ребёнка
18.09.1926
Дочь: Романенко Зинаида Сергеевна
Мать ребёнка: Никитина Анастасия Максимовна
д.Шитово Калужской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.02.1985
Москва