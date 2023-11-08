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Никитин Сергей Александрович

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Место рождения

д.Шитово Калужской области

Дата рождения

07.10.1897

Дата смерти

01.02.1985

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Шитово Калужской области
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Клавдия Сергеевна

Мать ребёнка: Никитина Анастасия Максимовна

д.Шитово Калужской области
Рождение ребёнка
22.05.1922

Сын: Никитин Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Никитина Анастасия Максимовна

д.Шитово Калужской области
Рождение ребёнка
25.11.1923

Дочь: Кучеренко Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Никитина Анастасия Максимовна

д.Шитово Калужской области
Рождение ребёнка
18.09.1926

Дочь: Романенко Зинаида Сергеевна

Мать ребёнка: Никитина Анастасия Максимовна

д.Шитово Калужской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Анастасия Максимовна

Смерть
01.02.1985
Москва
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