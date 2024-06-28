Беда (Нестерукова) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беда (Нестерукова) Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беда (Бида) Иван Феодорович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Беда (Бида) Николай Иванович

Отец ребёнка: Беда (Бида) Иван Феодорович

Гуровцы, Вінницька область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Беда Марина Ивановна

Отец ребёнка: Беда (Бида) Иван Феодорович

Гуровцы, Вінницька область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Беда Анна Ивановна

Отец ребёнка: Беда (Бида) Иван Феодорович

Гуровцы, Вінницька область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Беда Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Беда (Бида) Иван Феодорович

Гуровцы, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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