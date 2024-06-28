Беда (Нестерукова) Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Сын: Беда (Бида) Николай Иванович
Отец ребёнка: Беда (Бида) Иван Феодорович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Беда Марина Ивановна
Отец ребёнка: Беда (Бида) Иван Феодорович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Беда Анна Ивановна
Отец ребёнка: Беда (Бида) Иван Феодорович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Беда Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Беда (Бида) Иван Феодорович
Смерть
Неизвестно