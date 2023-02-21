Огородникова Овдотья Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1642
Сын: Огородников Федор Афонисьевич
Отец ребёнка: Огородников Афонасий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1645
Сын: Огородников Петр Афонисьевич
Отец ребёнка: Огородников Афонасий Леонтьевич
Рождение ребёнка
С 1646 по 1658
Сын: Огородников Михаил Афонисьевич
Отец ребёнка: Огородников Афонасий Леонтьевич
Смерть
Неизвестно