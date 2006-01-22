Сочкова (Батракова) Клавдия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сочкова (Батракова) Клавдия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1933

Дата смерти

22.01.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1956

Сын: Сочков Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Сочков Евгений Максимович

Рождение ребёнка
24.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сочков Евгений Максимович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.01.2006
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