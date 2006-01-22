Сочкова (Батракова) Клавдия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1933
Дата смерти22.01.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1956
Сын: Сочков Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Сочков Евгений Максимович
Рождение ребёнка
24.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сочков Евгений Максимович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.01.2006